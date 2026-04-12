В Японии назвали главный минус популярности макаки Панча
Глава зоопарка Итикава: популярность Панча привела к стрессу макак
Из-за популярности детеныша макаки Панча, которому плюшевая игрушка заменила маму, у вольера с обезьянами стало скапливаться слишком много посетителей. Об этом РИА «Новости» рассказал глава зоопарка Итикава Такаси Ясунага.
«Вокруг обезьяньей горки собирается очень много людей, и мы беспокоимся о том, что японские макаки испытывают стресс и из-за этого между ними начинаются ссоры», — рассказал он.
По словам руководителя учреждения, зоопарк принял соответствующие меры, чтобы оградить животных от излишнего внимания.
«Поставили перегородки, чтобы теперь посетители могли наблюдать на некотором расстоянии от ограды», — отметил он.
Ранее стало известно, что Московский зоопарк передал Панчу игрушку от морского зайца Макса.