В Японии назвали главный минус популярности макаки Панча

Из-за популярности детеныша макаки Панча, которому плюшевая игрушка заменила маму, у вольера с обезьянами стало скапливаться слишком много посетителей. Об этом РИА «Новости» рассказал глава зоопарка Итикава Такаси Ясунага.

«Вокруг обезьяньей горки собирается очень много людей, и мы беспокоимся о том, что японские макаки испытывают стресс и из-за этого между ними начинаются ссоры», — рассказал он.

По словам руководителя учреждения, зоопарк принял соответствующие меры, чтобы оградить животных от излишнего внимания.

«Поставили перегородки, чтобы теперь посетители могли наблюдать на некотором расстоянии от ограды», — отметил он.

Ранее стало известно, что Московский зоопарк передал Панчу игрушку от морского зайца Макса.