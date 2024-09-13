В Японии мужчина следил за женщинами в купальнях с помощью камня-шпиона

В Японии арестовали мужчину, который следил за посетительницами горных термальных источников через камень с камерой. Об этом сообщила газета South China Morning Post .

Житель префектуры Фукусима установил в купальнях, расположенных в горах, камни с видеокамерами. Одна из посетительниц источников заметила во время купания странные отражения на одном из них. Она предположила, что там может оказаться средство видеонаблюдения, и обратилась в полицию.

Правоохранители выяснили, что камень представляет собой скрытую камеру. Полицейские устроили засаду и задержали мужчину, когда тот пришел за камнями-шпионами. Задержанный рассказал, что с 2022 года успел снять около 1000 обнаженных женщин.

Прокурор потребовал приговорить японца к двум годам тюрьмы.

Ранее житель Москвы установил скрытую камеру в ванной и следил за квартирантками. Всего в жилых комнатах и на кухне удалось найти шесть записывающих устройств.