Москвич поставил камеры в ванной и тайком снимал квартиросъемщиц на видео

Baza: москвич установил камеры в своей квартире для слежки за квартирантками

В Москве девушки, снимавшие комнату в квартире улице Народного Ополчения, нашли в ванной скрытую камеру. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, квартирантки сняли две комнаты в квартире в июле. Хозяин жил в третьей комнате. В какой-то момент одна из женщин нашла провода, которые тянулись от потолка к шкафу, где была спрятана камера.

Арендаторша сообщила об этом правоохранителям. Во время обыска в квартире обнаружили шесть записывающих устройств в ванной, комнатах и на кухне. Трансляции были доступны на компьютере и смартфоне хозяина квартиры. Мужчину задержали. Свою вину он уже признал.

Согласно неподтвержденным данным, весной 2024 года житель столицы решил сдать комнаты в аренду, после того, как у его жены диагностировали рак желудка. Позже собственник решил поставить в квартире видеокамеры. Мужчина установил устройства, тщательно их замаскировав. По факту случившегося решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее выходец из Колумбии тайком снимал части тела более 500 женщин во время поездок в метро. Среди его жертв были и подростки.