Юрист Алешкин назвал инициативу об отмене смертной казни преждевременной

В Москве 4 июня депутат Госдумы Сергей Миронов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос об отмене смертной казни. Известный правозащитник Андрей Алешкин поделился своим мнением по этому поводу с изданием «ФедералПресс» .

Он отметил, что хотя идея имеет рациональное зерно, особенно в случаях с особо тяжкими преступлениями, текущее состояние судебной системы не позволяет гарантировать справедливость приговоров.

«В ситуации, когда возможна ошибка, и невиновный может быть казнен, у нас не будет шанса исправить эту несправедливость», — подчеркнул Алешкин.

Он также добавил, что общество пока не готово к такому шагу, считая инициативу преждевременной.

Ранее сенатор Андрей Клишас напомнил о роли главы государства как гаранта конституционных прав, комментируя предложение Миронова.