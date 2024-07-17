В Японии два года торговали лососем из России под видом продукции с Хоккайдо

Японская компания продавала лосося из России под видом продукции с Хоккайдо

Фото: РИА «Новости»

Японский ретейлер Yamanaka в период с 2021 по 2023 год продавал соленого лосося из России под маркировкой «сделано на Хоккайдо» в четырех магазинах своей сети в префектуре Аити. Об этом сообщила газета Mainichi.

Управление сельского хозяйства 17 июля обвинило компанию Yamanaka в продаже лосося из России с фальшивой маркировкой. Товар заметили в супермаркетах в префектуре Аити.

В компании в ответ заявили, что российского лосося начали продавать с декабря 2021 года вместо произведенного в Хоккайдо. Магазины уведомили о переменах, однако информация «дошла не до всех». С тех пор за год и 10 месяцев в супермаркетах продали  почти восемь тысяч упаковок с лососем с неправильными данными о месте производства.

Ранее Россия временно запретила Японии добывать морскую капусту в районе Курильских островов.

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