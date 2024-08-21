В Японии аэропорт остановил работу из-за пропажи ножниц

В японском аэропорту Титосэ задержали 200 рейсов и отменили еще 36 из-за пропажи ножниц. Об этом сообщил телеканал CNN .

Ножницы пропали в магазине в зоне ожидания внутренних рейсов. У сотрудников аэропорта появились опасения, что их могли взять потенциальные террористы и использовать в качестве оружия на борту самолета.

Служба безопасности проверяла зону вылета два часа, это вызвало массовые задержки рейсов. Кроме того, некоторым пассажирам пришлось проходить проверки повторно, что привело к большим очередям в зоне вылета.

Администрация аэропорта сообщила, что инцидент произошел «из-за отсутствия надлежащих систем использования, хранения и управления пользователями магазина».

Национальная газета Nikkan Sports позже уведомила, что через два дня после пропажи ножницы нашел работник в том же магазине, где они исчезли.

Ранее аэропорт Астаны закрывали на два часа из-за экстренно севшего самолета, борт выкатился на грунт.