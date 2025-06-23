В Израиле заявили о беспрецедентных по мощности ударах по Тегерану

Израиль начал серию ударов по военным объектам в Тегеране. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля сейчас атакует с беспрецедентной мощью цели режима и правительственные репрессивные органы в самом сердце Тегерана», — заявил министр обороны страны Исраэль Кац.

Иранские СМИ опубликовали кадры из северной части столицы, на которых поднимается густой дым.

Информагентство Mehr со ссылкой на представителя штаба по управлению кризисными ситуациями в провинции Кум сообщило, что Израиль вслед за США ударил по объекту ядерной инфраструктуры в Фордо. При этом там заверили, что угрозы местным жителям нет.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США ударами по Натанзу, Фордо и Исфахану нанесли огромный ущерб ядерной инфраструктуре Ирана.