В Израиле умер советский художник Михаил Гробман

Известный советский художник и поэт Михаил Гробман скончался в Израиле в 86 лет. Информацию о его смерти опубликовали на официальной странице в соцсети.

«С болью в сердце сообщаем, что Михаил Гробман скончался сегодня утром у себя дома. Светлая память о нем навсегда останется с нами», — указали в сообщении.

Художник родился и вырос в Москве, несколько лет жил в Ленинграде. В 1966 году стал членом Союза художников СССР. Работы Гробмана выставлялись в США и Европе.

В 1971 году Михаил Яковлевич переехал в Тель-Авив. В 1975-м создал там художественную группу «Левиафан», а также занялся изданием газет и журналов.

