В Израиле угнали пикап с ракетной установкой «Хезболлы»

The Times: пикап «Хезболлы» с ракетной установкой угнали со стоянки в Израиле

Захваченный на юге Ливана пикап «Хезболлы» с ракетной установкой угнали со спецстоянки ЦАХАЛ в Израиле. О этом сообщила газета The Times of Israel .

Подозрительный автомобиль спокойно перемещался по улицам. Его приметили местные жители, которые обратились в полицию.

«Полиция сообщает, что они арестовали двух мужчин за кражу захваченной на грузовике многоракетной установки „Хезболлы“ с базы ЦАХАЛ на севере Израиля», — написали авторы материала.

Грузовик могли угнать израильские солдаты.

Бойцы «Хезболлы» ранее нанесли ракетный удар по базе Глилот разведки ЦАХАЛ в пригороде Тель-Авива. Также движение атаковало скопление живой силы израильской армии в поселении Мискафан на границе Ливана.

Утром 23 октября ЦАХАЛ объявил о ликвидации председателя исполнительного совета «Хезболлы» Хашема Сафи ад-Дина.