В Израиле участники «Бессмертного полка» толкнули в фонтан украинского активиста

Проукраинский активист пытался помешать участникам акции «Бессмертный полк» в Израиле. Об этом сообщил местный Telegram-канал «Голос Израиля».

«В городе Хайфа мужчина вышел на мероприятие с плакатом „Не марайте дедов — они не бомбили Киев“. После чего его силой столкнули в городской фонтан», — отметили авторы поста.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина с провокационным плакатом в руках выбирается из фонтана, но участники шествия толкают его обратно.

Днем 9 мая в столице Бангладеш прошли акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская лента», посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами выступили Русский дом в Дакке, Ассоциация российских соотечественников «Родина» и объединение выпускников советских и российских вузов.