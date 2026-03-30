В Израиле смертная казнь будет проводиться через повешение

В Израиле начнут вешать террористов. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan .

Парламент Израиля принял в первом чтении законопроект о смертной казни для участников террористического движения.

«Кнессет одобрил закон о смертной казни для террористов. Согласно одобренной редакции законопроекта, смертная казнь будет приводиться в исполнение через повешение … закон может применяться и к еврейским террористам», — говорится в сообщении.

Эту инициативу поддержали 39 депутатов. Среди проголосовавших «за» и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Против принятия документа выступили 16 народных избранников. Теперь проект депутаты обсудят в комитетах.

В середине марта в России допустили отмену моратория на смертную казнь для военных преступников.