В Израиле раскрыли план Трампа по ослаблению России

Выигравший президентский выборы в США Дональд Трамп изменит тактику в отношении России путем снятия напряженности во взаимодействии с окружающими ее странами. Об этом заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми в интервью болгарскому порталу «Поглед Инфо».

По его словам, конкуренция Вашингтона с Москвой никуда не денется, но в Белом доме акцентируют внимание на военных средствах, а за счет вовлечения в орбиту интересов США соседних с РФ государств.

«Тактика [Трампа] — усиливать свою игру, свои отношения со всеми периферийными государствами вокруг России: Казахстаном, Монголией, Узбекистаном, Арменией, может быть с Грузией, может быть даже с Белоруссией», — добавил политолог.

Кедми пояснил, что подобная тактика приведет к постепенному изменению отношения к Западу в этих странах. Сама же Россия останется для США соперником. Просто американское руководство при Трампе станет действовать хитрее, осознав, что прежняя антироссийская стратегия оказалась неэффективной и деструктивной. Вот они ее и поменяют.

До этого в США заявили о желании Трампа разорвать партнерские отношения между КНР, РФ, Ираном и КНДР, сообщили «Ивестия».

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что после переизбрания Трампа снова попытаются затянуть в «вашингтонское болото», чтобы нейтрализовать его как президента.