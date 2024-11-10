«Связать по рукам и ногам». Пушков предупредил Трампа о главной угрозе

Переизбранного на второй срок Дональда Трампа попытаются нейтрализовать представители «вашингтонского болота», как они уже сделали во время его первого срока. Об этом в своем Telegram-канале написал комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

«Главное с Трампом не его пресловутая „непредсказуемость“, по большей части придуманная, а то, что „вашингтонское болото“, которое он обещал осушить еще в 2016-м, но так и не осушил, постарается облепить его со всех сторон своими лешими да кикиморами, чтобы связать по рукам и ногам», — заявил он.

Пушков добавил, что сейчас Трамп будет набирать себе команду и, вероятно, исходить из личных симпатий. Только вряд ли в нее попадут такие принципиальные и поддерживающие его люди, как журналист Такер Карлсон и бизнесмен Илон Маск.

Скорее всего, пробьются опытные политики-республиканцы, в числе которых сенаторы Майк Помпео и Марк Рубио, придерживающиеся жесткой антироссийской линии. И вся эта публика будет обрабатывать Трампа в духе «вашингтонского консенсуса», а потом к ним подтянутся и союзники, в частности, глава Еврокомиссии Урсула фон де Ляйен и генсек НАТО Рютте. Все они попытаются хотя бы частично перетянуть его на свою сторону.

О том, что Трамп скрывает свои планы относительно того, что будет делать, когда приступит к обязанностям президента страны, сообщили «Известия».

Ранее в США сообщили, что Трамп хочет разорвать союз России, Китая, КНДР и Ирана, чтобы они не могли противостоять Америке на мировой арене.