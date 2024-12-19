В Израиле назвали размещение «Орешника» в Белоруссии смертным приговором

Размещение новейшего российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии будет смертным приговором для Польши. Такое мнение выразил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми в беседе с «Поглед Инфо» .

«„Орешник“ на территории Белоруссии подписывает смертный приговор любым войскам на территории Польши, которые будут угрожать России», — заявил эксперт.

Он отметил, что нахождение ракетного комплекса в республике полностью «покрывает все области Украины» с временем подлета снаряда в две-три минуты. Новый вид российского оружия меняет оперативную и стратегическую ситуацию на Украине, а также его появление влияет на оценку возможных угроз со стороны Запада.

Ранее российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что атака «Орешником» на ВПК Украины в Днепропетровской области заставила Британию изменить свою риторику. По его словам, британские власти поняли, что «на сцене появляется совершенно новый фактор».