Ребенок скончался в Приморье от молниеносного течения менингококковой инфекции

Роспотребнадзор Приморья сообщил о смерти ребенка от менингококковой инфекции

Полуторагодовалый ребенок умер в Приморье от менингококковой инфекции. Об этом заявили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

О случае смерти от менингококковой инфекции также сообщил Telegram-канал «Дальневосточные ведомости». Авторы подчеркнули, что ребенок посещал муниципальный садик в пригороде Владивостока.

«При этом никто карантин в дошкольном учреждении не объявлял. Руководство сада скрывало данный факт», — указали они.

В управлении Роспотребнадзора отметили, что случай заболевания не связан с посещением детсада, так как ребенок посещал его один день.

«Заболевание развилось в короткий срок, ребенок был госпитализирован в инфекционное отделение медицинской организации», — пояснили в пресс-службе.

Там же подчеркнули, что диагноз лабораторно подтвержден не был, для дифференциальной диагностики биоматериал направили в Референс-центр по мониторингу за бактериальными менингитами.

Кроме того, для людей, контактировавших с погибшим, провели противоэпидемические и профилактические мероприятия.

«Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по Приморскому краю», — заверили в ведомстве.