Ребенок скончался в Приморье от молниеносного течения менингококковой инфекции
Роспотребнадзор Приморья сообщил о смерти ребенка от менингококковой инфекции
Полуторагодовалый ребенок умер в Приморье от менингококковой инфекции. Об этом заявили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
О случае смерти от менингококковой инфекции также сообщил Telegram-канал «Дальневосточные ведомости». Авторы подчеркнули, что ребенок посещал муниципальный садик в пригороде Владивостока.
«При этом никто карантин в дошкольном учреждении не объявлял. Руководство сада скрывало данный факт», — указали они.
В управлении Роспотребнадзора отметили, что случай заболевания не связан с посещением детсада, так как ребенок посещал его один день.
«Заболевание развилось в короткий срок, ребенок был госпитализирован в инфекционное отделение медицинской организации», — пояснили в пресс-службе.
Там же подчеркнули, что диагноз лабораторно подтвержден не был, для дифференциальной диагностики биоматериал направили в Референс-центр по мониторингу за бактериальными менингитами.
Кроме того, для людей, контактировавших с погибшим, провели противоэпидемические и профилактические мероприятия.
«Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по Приморскому краю», — заверили в ведомстве.