В итоговом коммюнике саммита НАТО не оказалось упоминаний о членстве Украины

В коммюнике по итогам саммита НАТО нет упоминаний о перспективах вступления Украины в альянс. Об этом сообщила газета Telegraph .

Украина в тексте упоминается только в связи с необходимостью оказания ей дальнейшей поддержки.

Ранее газета Times сообщила, что заявление по итогам саммита НАТО будет содержать антироссийские формулировки, но не упомянет о «необратимости» пути Киева к членству.

Ранее на закрытой встрече лидеров НАТО президент США Дональд Трамп сказал, что ситуация в Украине вышла из-под контроля, писал RT. Также президент подчеркнул, что «с Украиной нужно что-то делать». Трамп пообещал встретиться с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить «трудности» Украины.

В Гааге проходит ключевой саммит НАТО. На встрече примут важные решения, включая увеличение оборонных расходов и развитие оборонной промышленности.