Трамп обсудит с Зеленским «трудности» Украины

Президент США Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить проблемы, с которыми сталкивается Украина. Об этом он заявил на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях саммита альянса в Гааге, сообщает ТАСС .

«Мы обсудим с ним [Зеленским] его трудности. <… > Я полагаю, мы будем обсуждать Украину», — заявил Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Американский лидер, говоря о своем видении ситуации на Украине, сказал, что «прогресс» есть.

Ранее Трамп заявил журналистам, что намерен встретиться с Зеленским на саммите НАТО, но не раскрыл деталей предстоящей встречи.

Профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко оценил в беседе с RT эмоциональное состояние Зеленского, который прибыл на саммит Североатлантического альянса в Гаагу. Он отметил, что президент напряженный и не знает, как себя вести.