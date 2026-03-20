В Италии заявили о понимании позиции Орбана по Украине

Премьер Италии Джорджа Мелони на закрытом саммите ЕС заявила, что понимает позицию венгерского премьера Виктора Орбана, который заблокировал кредит для Украины, при этом большая часть европейских лидеров раскритиковали его. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, Мелони сказала, что сама выступает за скорейшее финансирование Украины, но при этом считает «нормальным» решение Орбана воспользоваться правом вето, поскольку «все меняется».

Правительство Италии опровергло слова источников журналистов и назвало их «совершенно безосновательными».

Ранее на саммите ЕС не получилось принять решение о кредите для Украины. Итоговые выводы не устроили Венгрию и Словакию, хотя 25 из 27 лидеров поддержали решение.

До этого Виктор Орбан заявил, что в Европе не хватает сильных лидеров. По его словам, такие политики способны принимать сложные решения во время кризисов.