В Италии украли голову из гроба модели Памелы Дженини

Прокуратура итальянского города Бергамо расследует шокирующее преступление. Бывшая модель с российскими корнями Памела Дженини была убита в октябре 2025 года своим экс-партнером. Теперь похитили ее голову из гроба, сообщило местное издание Corriere di Bergamo .

Злоумышленники проникли в временную могилу и вскрыли гроб, который собирались перенести в семейную часовню. Работники кладбища заметили незатянутые винты и силиконовый герметик по краям гроба.

По данным полиции, исполнителей могло быть несколько, так как им пришлось перемещать тяжелый гроб. Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, но часть данных могла быть потеряна из-за автоматического удаления.

По данным следствия, семья погибшей не получала угроз или требований. Адвокат родственников, однако, не исключил, что преступление мог совершить человек, одержимый личностью Дженини.

Как писала Corriere di Bergamo, 29-летняя Дженини была внучкой российской эмигрантки, изучала русский язык и планировала получить российское гражданство.

Ранее житель Нижегородской области жестоко расправился со своей невесткой. Во время ссоры он нанес женщине ножевые ранения, а затем отрезал ей голову. Суд дал виновному 15 лет и три месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.