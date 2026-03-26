Житель Нижегородской области отрезал голову невестке и получил 15 лет колонии

В рабочем поселке Шатки Нижегородской области вынесли приговор мужчине, который жестоко расправился со своей невесткой. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Преступление было совершено в ночь с 6 на 7 января 2025 года в квартире дома на улице Железнодорожной. Согласно данным ведомства, во время ссоры фигурант нанес женщине ножевые ранения, а затем отрезал ей голову.

В результате суд назначил виновному наказание в виде 15 лет и трех месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дополнительным ограничением свободы на срок 1,5 года.