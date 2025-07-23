В Италии самолет упал на оживленную дорогу и загорелся

Авиакатастрофа произошла в итальянской коммуне Аццано-Мелла. Об этом сообщило издание Giornale di Brescia .

Журналисты рассказали, что сверхлегкий самолет взорвался после падения неподалеку от крупной развязки автомагистрали. На опубликованной записи с камеры видеонаблюдения, видно как воздушное судно упало на оживленную трассу и воспламенилось. Проезжающие автомобили начали быстро отъезжать от места катастрофы.

По некоторым данным, в момент трагедии на борту находились 75-летний адвокат Серджио Равалья и 50-летняя Анна Мария Де Стефано. Они скончались на месте. Их тела обнаружили в обгоревшем фюзеляже.

Ранее самолет с 20 пассажирами рухнул в американском штате Теннесси. Авиакатастрофа произошла вскоре после вылета из регионального аэропорта Таллахома.