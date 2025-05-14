Диалог в мировой политике, как и музыкальное искусство, не должен допускать разделения на «своих» и «чужих», иначе неизбежны последствия, препятствующие развитию и процветанию цивилизации. Такую точку зрения выразил в интервью Ura.ru генеральный директор Мариинского и Большого театров, а также любимый дирижер президента Владимира Путина Валерий Гергиев.

«Ситуация в мире будет выглядеть примерно так, когда артисты Большого театра и Мариинского театра посвящают сотни часов исполнению музыки Чайковского или Мусоргского или Прокофьева или Римского-Корсакова. <…> Вот таким должен быть весь мир», — заявил художественный руководитель.

По его словам, подобный принцип универсальности должен лечь в основу межгосударственных взаимоотношений. Гергиев также отметил, что разделение композиторов на «своих» и «чужих» можно считать проявлением творческого самоубийства.

Как рассказал дирижер, российские театры ежедневно ставят на сцене произведения авторов разных стран, и это служит ярким примером конструктивного культурного диалога.