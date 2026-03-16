В Италии предсказали бум международного туризма в Крыму

Крым станет очень популярным местом среди туристов со всего мира. Об этом РИА «Новости» заявил итальянский политик, региональный советник области Венето Стефано Вальдегамбери.

«Будущее Крыма не может не быть лучезарным. Его ждет бум международного туризма», — подчеркнул он.

Политик уточнил, что республика станет местом притяжения туристов после того, как завершится украинский конфликт.

По словам Вальдегамбери, популярности Крыма также будет способствовать открытие международного аэропорта Симферополя. В последнее время республика показала беспрецедентные темпы социально-экономического возрождения, сопоставимые с крупнейшими инфраструктурными европейскими проектами, добавил эксперт.

Ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий подтвердил, что после 2014 года туристическая отрасль на полуострове активно развивается. Сейчас в республике работают над проектом Большая Крымская тропа.