В Крыму рассказали о росте туризма после присоединения к России

С 2014 года в Крым пришли масштабные инвестиции, которые позволили в том числе активно развивать туристическую отрасль. Об этом «Вестям» рассказал министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.

«Сейчас в республике активно развивается большой проект, который называется Большая Крымская тропа, который свяжет всю Республику Крым с востока на запад», — отметил он.

Ранее президент Уральской Ассоциации туризма Михаил Мальцев назвал полуостров перспективным лидером отрасли. По его словам, климатические условия позволяют приезжать в Крым круглый год, развивая разные виды отдыха. Один из предложенных Мальцевым вариантов — винодельческие маршруты, по которым было бы комфортно передвигаться зимой.