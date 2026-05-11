На городском кладбище Палестрины прошла традиционная церемония в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в Италии.

Участники мероприятия возложили венки к памятной стелле, где покоятся советские граждане — Николай Демьяченко, Анатолий Курепин и Василий Скороходов, участники итальянского движения Сопротивления. Эти герои пали в боях с нацистами 9 марта 1944 года.

«Чем дальше уходят события Второй мировой войны, тем важнее становится защита исторической правды», — отметил посол России в Италии Алексей Парамонов.

Он добавил, что сегодня память о Победе — это не просто уважение к погибшим, но и нравственное руководство для будущих поколений.

В Чехии 9 мая также отметили 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Сотни человек собрались на площади столицы, чтобы почтить память советских воинов-освободителей, спасших Чехословакию от фашистской оккупации.