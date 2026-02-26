Украина не сможет заключить мирное соглашение без территориальных потерь, поэтому западные лидеры и пытаются сорвать переговорный процесс. Таким мнением профессор Генуэзского университета Паоло Бекки поделилась в соцсети X .

«Любые попытки достичь мира [с Россией] провалились. В этом винят [президента Владимира] Путина, но истинными виновниками являются лидеры Европейского союза вместе с Британией», — сказала она.

Западные политики будут продолжать украинский конфликт до победного конца, не желая признавать свой провал и продолжающуюся растрату казенных денег.

Профессор добавила, что британцы и европейцы пребывают в иллюзиях, не осознавая, что русские никогда не отступят. Любой вариант мирного соглашения будет предусматривать утрату Украиной некоторых территорий. Этот факт уже не получится изменить.

Ранее военный аналитик Скотт Риттер призвал сменить власть на Украине, чтобы киевский режим не успел развязать ядерную войну по указке британских спецслужб.