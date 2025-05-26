Мощное извержение вулкана Килауэа началось на Гавайях

На Гавайском архипелаге активизировался знаменитый вулкан Килауэа, начав мощнейшее извержение. Ученые зарегистрировали впечатляющие потоки лавы. Об этом сообщил MIR24.TV со ссылкой на Hawaii News Now .

Согласно официальным данным, 23-й эпизод активного извержения начался в воскресенье, 25 мая, сопровождаясь мощным выбросом раскаленной магмы на высоту 303 метра.

Предыдущий этап активности вулкана датируется 16 мая. Тогда она продолжалась около 10 часов. Стоит отметить, что Килауэа входит в число наиболее активнодействующих вулканов планеты. Так, в течение 2024 года наблюдались его крупные извержения в июне и сентябре.