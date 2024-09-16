В историческом центре Кельна прогремел взрыв
Kölner Stadt-Anzeiger: в центре Кельна прогремел взрыв
В центре Кельна утром 16 сентября прогремел взрыв, сейчас на месте ЧП проходит крупная полицейская операция. Об этом сообщила газета Kölner Stadt-Anzeiger.
По данным источника издания, взрыв, предположительно, прогремел на Гогенцоллернринге между Рудольфплац и Эренштрассе.
«Дальнейшие подробности пока не известны. Ситуация на месте по-прежнему запутанная», — подчеркнули авторы публикации.
Согласно одной из версий, взрыв произошел в клубе Vanity. Сейчас полицейские выясняют, была ли это целенаправленная атака.
Также источник газеты добавил, что территория между Рудольфплац и Фризенплац тщательно оцеплена. Сотрудники полиции просят местных жителей и туристов не посещать район, где проводится расследование.
В конце августа в немецком Золингене во время городского праздника приезжий из Сирии совершил нападение с ножом. В ходе атаки погибли три человека.