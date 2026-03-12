Киевский режим впал в истерику и запаниковал, узнав, что Венгрия не согласовала кредит Евросоюза на 90 миллиардов евро (более восьми триллионов рублей) в пользу Украины. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, сообщило РИА «Новости» .

«Почему украинцы в истерике, паникуют и конфликтуют? Потому что мы ясно дали понять, что не позволим дать им военный кредит в размере 90 миллиардов евро», — сказал он.

Сийярто осудил западноевропейских политиков, рассуждающих об украинском конфликте как о своем. У него сложилось впечатление, что в Брюсселе решили втянуть европейцев в эту войну.

По его словам, это ошибочное представление, так как европейцы ничего не должны ни украинцам — «ни военных, ни денег, ни членства в ЕС».

До этого Сийярто заявил, что Венгрия до сих пор не получила внятного объяснения, почему через территорию его страны проходят маршруты инкассаторских машин с Украины.