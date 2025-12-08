В Испании женщину уволили за систематический слишком ранний приход на работу

OC: испанку уволили с работы, потому что она приходила слишком рано на смену

В Испании суд поддержал решение об увольнении сотрудницы курьерской компании из Аликанте за систематический слишком ранний приход на работу. Как сообщил Oddity Central , женщина подавала иск на бывшего работодателя, но суд признал ее действия «очень серьезным нарушением».

Сотрудница приходила на работу между 6:45 и 7:00 утра, хотя ее трудовой договор предусматривал начало рабочего дня в 7:30. Несмотря на предупреждения руководства в 2023 году, она продолжила эту практику. Работодатель уволил ее за нарушение, указав, что раннее появление не приносило пользы компании, поскольку задач для нее не было.

Общественный суд Аликанте заявил, что, игнорируя предупреждения, она подорвала доверительные и лояльные отношения. Ее действия были квалифицированы как «серьезное нарушение в форме нелояльности, нарушения доверия и неподчинения», что является основанием для расторжения трудового договора.

