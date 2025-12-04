Ударившего ногой пенсионерку в Новосибирске курьера отправили в психбольницу

Жителя Новосибирска, напавшего накануне на пенсионерку, из отделения полиции отправили в психиатрическую больницу. Об этом сообщил городской портал NGS.RU со ссылкой на источник.

Собеседник информагентства уточнил, что в деле были документы, подтверждающие, что нападавший психически не здоров. Теперь медикам предстоит решить, отдавал ли он себе отчет в том, что делает.

Вечером 1 декабря 28-летний мужчина, работающий курьером, подошел сзади к пожилой женщине и ударил ногой в голову. Затем он попытался скрыться из города, но сотрудники полиции задержали его на городском вокзале. Возбуждено уголовное дело о побоях.

Пресс-служба сервиса доставки, в котором работал мужчина, прокомментировала произошедшее. Там отметили, что компания передала все личные данные о нападавшем полиции и уволила его, а пострадавшей пенсионерке готова оказать всю необходимую помощь.