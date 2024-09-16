Вора в законе Чачибая приговорили к 15 годам тюрьмы

Суд в Москве приговорил вора в законе Чачибая к 15 годам колонии строгого режима

Мосгорсуд приговорил вора в законе Давида Чачибая к 15 годам колонии строгого режима. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Мужчину признали виновным по статьям «Занятие высшего положения в преступной иерархии» и «Вымогательство, совершенное организованной группой, в особо крупном размере».

По данным СК, Чачибай организовал банду, члены которой в 2020 году угрожали потерпевшему и его семье, также вымогали у него 15 миллионов рублей. Одного из соучастников задержали при передаче 10 миллионов рублей.

Чачибая объявили в международный розыск, в марте 2022 года его задержали в Египте. В мае преступника экстрадировали в Россию.

В начале сентября Тюменский областной суд приговорил к 17 годам тюрьмы криминального авторитета Сергея Патрушева. Его обвинили в вымогательстве.