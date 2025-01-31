В Испании взорвался выпускавший оружие для Украины завод Rheinmetall
Mash: на взорвавшемся в Испании заводе Rheinmetall производили оружие для ВСУ
В испанской провинции Мурсия прогремел взрыв на заводе немецкой компании Rheinmetall. Telegram-канал Mash сообщил, что на предприятии производили оружие для ВСУ.
«С заводов в Трубии, Бургосе, Навальморале, Эль-Гордо, Альбасете и Мурсии украинской армии поставляли 155-мм снаряды ERO2A1», — уточнил собеседник журналистов.
Ранее в пятницу на одном из пороховых складов предприятия произошел мощный взрыв. Близкие к расследованию источники сообщили изданию El Pais, что ранения получили не менее шести человек, один из них в тяжелом состоянии.
Точные причины случившегося сейчас устанавливают.
Заводом в деревне Хавали-Вьехо с 2010 года владеет Rheinmetall Expal Munitions — дочерняя компания конгломерата Rheinmetall.
Днем 28 января взрыв прогремел на маслоэкстракционном заводе в Амурской области.