В Испании взорвался выпускавший оружие для Украины завод Rheinmetall

Mash: на взорвавшемся в Испании заводе Rheinmetall производили оружие для ВСУ

В испанской провинции Мурсия прогремел взрыв на заводе немецкой компании Rheinmetall. Telegram-канал Mash сообщил, что на предприятии производили оружие для ВСУ.

«С заводов в Трубии, Бургосе, Навальморале, Эль-Гордо, Альбасете и Мурсии украинской армии поставляли 155-мм снаряды ERO2A1», — уточнил собеседник журналистов.

Ранее в пятницу на одном из пороховых складов предприятия произошел мощный взрыв. Близкие к расследованию источники сообщили изданию El Pais, что ранения получили не менее шести человек, один из них в тяжелом состоянии.

Точные причины случившегося сейчас устанавливают.

Заводом в деревне Хавали-Вьехо с 2010 года владеет Rheinmetall Expal Munitions — дочерняя компания конгломерата Rheinmetall.

Днем 28 января взрыв прогремел на маслоэкстракционном заводе в Амурской области.