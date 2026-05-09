Масштабные празднования Дня Победы прошли в 14 странах Евразии, включая Францию и Польшу. Там состоялись концерты, общественные акции и другие события, организованные международным патриотическим движением «Победа 9/45» и АНО «Евразия».

«В одном окопе сражались все: русские, молдаване, армяне, азербайджанцы — все бились за свою Родину. Именно поэтому мы проводим свои концерты и мероприятия в разных местах, но с единой целью: чтобы вовлечь как можно больше тех, кто хочет рассказать про свою Победу», — заявил руководитель движения, зампредседателя Государственной думы Борис Чернышов.

Движение появилось в феврале 2025 года. Его целью было сохранить историческую память о тех событиях и укрепить международные гуманитарные связи.