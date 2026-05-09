Масштабные празднования Дня Победы прошли в странах Евразии
Масштабные празднования Дня Победы прошли в 14 странах Евразии, включая Францию и Польшу. Там состоялись концерты, общественные акции и другие события, организованные международным патриотическим движением «Победа 9/45» и АНО «Евразия».
«В одном окопе сражались все: русские, молдаване, армяне, азербайджанцы — все бились за свою Родину. Именно поэтому мы проводим свои концерты и мероприятия в разных местах, но с единой целью: чтобы вовлечь как можно больше тех, кто хочет рассказать про свою Победу», — заявил руководитель движения, зампредседателя Государственной думы Борис Чернышов.
Движение появилось в феврале 2025 года. Его целью было сохранить историческую память о тех событиях и укрепить международные гуманитарные связи.
В Бишкеке праздничные мероприятия прошли в новом парке «Евразия», построенном год назад на частные средства и переданном в дар городу. Сегодня это один из крупнейших парков в Центральной Азии, его посетили свыше миллиона человек. К 9 Мая здесь установили инсталляции памятников Победы, для посетителей организовали полевую кухню и открыли Аллею Славы с бюстами героев Великой Отечественной.
В городе Каракол прошел большой праздничный концерт с участием Николая Баскова, групп «Любэ» и «Блестящие».
«Сегодня мы вспоминаем тех, кто сражался на фронте ради Родины. Тысячи каракольцев ушли на войну. Многие работали в тылу, не жалея сил. Ради Победы», — отметил мэр Талантбек Иманов.
В Ереване открылась Аллея Памяти армянских героев Великой Отечественной войны. Такая же — с участием российского генерального консула Игоря Титова — появилась и в Гюмри.
Подвиг защитников почтили и в Китае. В Поднебесной прошли акции «Сад и Аллея памяти» и шествие «Бессмертного полка». В память о советских солдатах, павших при освобождении северо-востока Китая, возложили цветы. К участникам присоединился и российский фрегат «Паллада».
Патриотические акции также прошли в Абхазии, Армении, Болгарии, Сербии, Узбекистане, Таджикистане и не только. Концерты, выставки, кинопоказы — программа везде разная, но смысл един: передача памяти о героических предках молодому поколению.