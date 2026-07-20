В Испании во время празднования победы сборной на ЧМ по футболу погиб ребенок

В Испании в населенном пункте Сьюдад-Родриго (автономное сообщество Кастилия-и-Леон) во время празднования по случаю победы национальной сборной на ЧМ по футболу погиб подросток. Об этом сообщила местная мэрия на странице в Facebook*.

Власти выразили «соболезнования в связи с гибелью 13-летнего мальчика» и отметили, что-то, что должно было стать радостным празднованием победы Испании на ЧМ, обернулось трагедией для всего муниципалитета.

Как сообщила газета El País, в момент празднования молодые люди были внутри фонтана. В какой-то момент часть его структуры обрушилась и упала на ребенка. Правоохранители пытались спасти мальчика, но его травмы оказались слишком серьезными. Также еще два человека пострадали.

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