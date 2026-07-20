TN: во время беспорядков в Буэнос-Айресе после ЧМ задержали 15 человек

У Обелиска в центре Буэнос-Айреса после проигрыша сборной Аргентины в финале чемпионата мира по футболу не менее 15 человек задержали во время начавшихся беспорядков. Об этом сообщил телеканал TN со ссылкой на официальные источники.

«В результате нападений пострадали трое сотрудников городской полиции. Также были зафиксированы кражи телефонов и личных вещей», — заявили журналисты.

После окончания матча у Обелиска собрались тысячи болельщиков, чтобы поддержать сборную. Сначала акция носила мирный характер, но затем часть толпы стала кидать камни и бутылки в полицейских. Несколько человек попытались перелезть через ограждение вокруг монумента, но правоохранители задержали их.

В воскресенье сборная Аргентины проиграла Испании в финале чемпионата — 0:1 в дополнительное время, решающий гол забил Ферран Торрес.