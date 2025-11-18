В Испании родители продали дочь за 5 тысяч евро и виски

Полиция в Испании арестовала пять человек по подозрению в торговле людьми и принуждении к браку. Родители продали 14-летнюю дочь семье будущего зятя за пять тысяч евро, алкоголь и продукты, сообщил Daily Star .

Расследование началось после того, как возле супермаркета на западе Каталонии несколько раз заметили просившую милостыню несовершеннолетнюю. Родители по цыганской традиции продали дочь другой семье, которая запрещала ей ходить в школу, забирала собранные на паперти деньги и готовила к браку со своим 20-летним сыном.

За невесту заплатили пять тысяч евро, добавив пять бутылок виски и продукты. Полиция разыскала ее родителей, им по 35 лет. Свекров, которым 42 и 40 лет, тоже арестовали вместе с сыном. Трем фигурантам дела суд запретил контактировать с пострадавшей.

На время расследования подозреваемых выпустили на свободу. Девушка вернулась к родственникам, так как не считала произошедшее преступлением.

Похожий случай произошел в Тюменской области. Родственники сообщили о похищении 13-летней девочки. Полиция остановила иномарку, на которой ее увезли, в 1600 километрах от дома. Кражу невесты устроил ее 15-летний жених.