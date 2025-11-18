В Испании родители продали дочь за 5 тысяч евро и виски
Полиция в Испании арестовала пять человек по подозрению в торговле людьми и принуждении к браку. Родители продали 14-летнюю дочь семье будущего зятя за пять тысяч евро, алкоголь и продукты, сообщил Daily Star.
Расследование началось после того, как возле супермаркета на западе Каталонии несколько раз заметили просившую милостыню несовершеннолетнюю. Родители по цыганской традиции продали дочь другой семье, которая запрещала ей ходить в школу, забирала собранные на паперти деньги и готовила к браку со своим 20-летним сыном.
За невесту заплатили пять тысяч евро, добавив пять бутылок виски и продукты. Полиция разыскала ее родителей, им по 35 лет. Свекров, которым 42 и 40 лет, тоже арестовали вместе с сыном. Трем фигурантам дела суд запретил контактировать с пострадавшей.
На время расследования подозреваемых выпустили на свободу. Девушка вернулась к родственникам, так как не считала произошедшее преступлением.
Похожий случай произошел в Тюменской области. Родственники сообщили о похищении 13-летней девочки. Полиция остановила иномарку, на которой ее увезли, в 1600 километрах от дома. Кражу невесты устроил ее 15-летний жених.