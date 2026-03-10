В Испании призвали провести референдум о выходе страны из НАТО

Левая партия Испании призвала провести референдум о выходе страны из НАТО

Испанская левая партия Podemos призвала провести референдум о выходе из состава НАТО, чтобы граждане самостоятельно решили вопрос о членстве страны в альянсе. Об этом на пресс-конференции заявила представитель политической силы Пабло Фернандес.

По ее словам Испания должна не ограничиваться пустыми декларациями, а последовательно придерживаться антивоенной позиции.

«В Podemos мы продолжаем требовать от правительства закрытия военных баз США на территории страны и выхода из НАТО», — заявила Фернандес.

Представитель партии также заявила, что Podemos рассматривает действия США и Израиля на Ближнем Востоке как угрозу глобальной безопасности. Фернандес обвинила правые партии в Испании в поддержке их политики.

Ранее глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес опроверг заявление США, что страна якобы согласилась на военное сотрудничество.