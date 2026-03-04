Белый дом заявил о готовности Испании сотрудничать по Ирану, но Мадрид опроверг

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт сделала заявление, что после угроз президента США Дональда Трампа власти Испании согласились сотрудничать по Ирану. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Что касается Испании, я думаю, они услышали послание президента четко и ясно и, как я понимаю, в последние часы они согласились сотрудничать с вооруженными силами США», — сказала Левитт журналистам.

Но министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес опроверг заявление Белого дома о том, что Мадрид согласился на военное сотрудничество с США.

«Позиция правительства Испании по войне на Ближнем Востоке и бомбардировкам Ирана, а также по вопросу использования наших баз не изменилась ни на йоту», — подчеркнул глава ведомства в интервью радиостанции Cadena SER.

До этого правительство Испании отказалось подчиняться требованиям Вашингтона и подтвердило запрет на использование американцами своих военных баз для ударов по Ирану.