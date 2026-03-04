Белый дом заявил о готовности Испании сотрудничать по Ирану, но Мадрид опроверг
Альбарес опроверг заявления о желании Мадрида сотрудничать с США
Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт сделала заявление, что после угроз президента США Дональда Трампа власти Испании согласились сотрудничать по Ирану. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Что касается Испании, я думаю, они услышали послание президента четко и ясно и, как я понимаю, в последние часы они согласились сотрудничать с вооруженными силами США», — сказала Левитт журналистам.
Но министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес опроверг заявление Белого дома о том, что Мадрид согласился на военное сотрудничество с США.
«Позиция правительства Испании по войне на Ближнем Востоке и бомбардировкам Ирана, а также по вопросу использования наших баз не изменилась ни на йоту», — подчеркнул глава ведомства в интервью радиостанции Cadena SER.
До этого правительство Испании отказалось подчиняться требованиям Вашингтона и подтвердило запрет на использование американцами своих военных баз для ударов по Ирану.