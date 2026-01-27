В Испании предложили запретить детям и подросткам ходить на корриду

Правительство Испании планирует запретить детям и подросткам ходить на корриду и другие мероприятия, связанные с насилием над животными. Об этом сообщила в соцсети Bluesky министр по делам детей и молодежи Сира Рего.

Для этого, по ее словам, расширят положения закона о комплексной защите детей и подростков от насилия, действующего в королевстве с 2021 года.

Ранее в Мексике проголосовали за запрет традиционной корриды, которую заменит зрелище в новом, бескровном формате. Матадоры смогут использовать только плащ, чтобы раззадорить животное, а применять холодное оружие будет нельзя. Кроме того, на рога быков будут надевать специальные насадки, чтобы не травмировать матадоров.

Сторонники корриды выступают против таких нововведений, считая, что безопасная коррида никому не будет интересна.