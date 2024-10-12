В Испании показали видео с кадрами московского парка Горького

Министерство иностранных дел Испании в честь Дня нации опубликовало видеоролик с поздравлением соцсети X. Вот только видеоряд начался с кадров, снятых рядом с Центральным парком культуры и отдыха имени Максима Горького в Москве.

Пользователи Сети в комментариях публикации обратили на это внимание. По их словам, на кадрах в начале видеоролика запечатлены люди, проходящие по тротуару мимо ворот парка. В этот момент на заднем плане можно рассмотреть небоскребы Москва-Сити.

День испанской нации отмечают в стране 12 октября. В этот день в 1492 году испанская морская экспедиция под руководством Христофора Колумба высадилась в Новом Свете, где произошла «встреча двух миров», которая поменяла жизнь европейцев и американцев.

Ранее представитель Госдепартамента США Натаниэль Фик при ответе на вопрос о введенных против российских СМИ санкциях перепутал телеканал RT и медиагруппу «Россия сегодня».