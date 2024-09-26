Посол Госдепа перепутал RT и «Россию сегодня»

Посол по особым поручениям по проблемам киберпреступлений и цифровой политике Госдепартамента США Натаниэль Фик при ответе на вопрос о введенных против российских СМИ санкциях перепутал телеканал RT и медиагруппу «Россия сегодня». Об этом сообщило РИА «Новости» .

Корреспондент агентства во время брифинга на полях Генассамблеи ООН поинтересовался у американского чиновника, готовы ли власти США представить доказательства своих обвинений. Вашингтон ранее утверждал, что якобы МИА «Россия сегодня» пыталось повлиять на предстоящие президентские выборы в стране.

«Имеются существенные доказательства среди глобального сообщества исследователей по безопасности, что RT занимается той активностью, которая выходит далеко за рамки того, что, как я думаю, большинство из нас назвало бы законной журналистикой», — заявил он.

Кроме того, Фик упомянул телеканал RT в контексте обвинения со стороны других государств в адрес российских журналистов.

Ранее глава Союза российских журналистов Владимир Соловьев заявил, что против России ведется небывалая в истории информационная война, а действия США назвал «агрессией против российской журналистики» и нарушением принципов свободы слова.