В Испании 10 человек задержали за изготовление детского порно

Сотрудники гражданской гвардии Испании задержали 10 человек по делу о распространении детской порнографии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД страны.

Задержания прошли в восьми провинциях, в том числе в Барселоне, Малаге, Жироне и Лас-Пальмасе. В рамках расследования провели 11 обысков и обнаружили крупные объемы цифрового контента.

Всех задержанных подозревают в особо тяжких преступлениях, включая насильственные действия сексуального характера, производство, хранение и распространение детской порнографии.

«Операцию проводили в течение недели совместными действиями при координации Европола и в сотрудничестве с полицейскими силами 11 других европейских стран», — отметили в министерстве.

По данным ведомства, в ходе рейдов по Европе полицейские провели задержание 166 подозреваемых. Также в рамках спецоперации изъяли более шести тысяч электронных устройств и почти 600 тысяч фотографий и видео с признаками сексуального насилия над детьми.

Ранее в США арестовали учительницу начальной школы. Ее обвинили в совращении малолетнего и хранении детской порнографии.