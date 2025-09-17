Вирусолог Альтштейн заявил, что комары не представляют опасности в России

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с ИА НСН развеял мифы об опасности комаров на территории России.

По словам вирусолога, насекомых привлекают запахи человеческого тела, однако риск передачи опасных заболеваний в нашей стране минимален. Эксперимент ученых из Нидерландов показал, что комары активнее реагировали на аромат пива, выпитого участниками фестиваля.

«Как правило, комары рода Aedes способны переносить опасные заболевания, различные лихорадки. Они есть у нас в южных регионах, но переносить им просто нечего. Такие вирусы как энцефалиты, тяжелые заболевания, просто не распространены у нас», — отметил специалист.

Альтштейн подчеркнул важность адекватного отношения к угрозам, отметив эффективность системы Роспотребнадзора в предотвращении распространения инфекций.