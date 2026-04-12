В Исландии прощальный полет пилота закончился проверкой

Исландская авиакомпания Icelandair начала расследование после низкого пролета самолета Boeing 757 над Вестманскими островами во время рейса из Франкфурта-на-Майне. Об этом сообщил портал Aviationnews .

В утренние часы лайнер заметили на необычно малой высоте над Вестманнаэйяром — небольшим архипелагом вулканического происхождения к югу от Исландии. Это место славится своими живописными пейзажами.

Рейс из Франкфурта-на-Майне выполнял капитан, для которого полет был последним перед выходом на пенсию. В авиакомпании стремление на полюбоваться пейзажами с высоты не оценили и подчеркнули, что опасный маневр компания не согласовывала.

Теперь действия без пяти минут бывшего пилота проверят как в рамках внутреннего разбирательства, так и на уровне властей. О случившемся уже уведомили полицию и Транспортное управление Исландии.

«Мы приносим искренние извинения жителям Вестманских островов за причиненные неудобства. Этот маневр был выполнен без разрешения авиакомпании, и мы относимся к этому вопросу очень серьезно в сотрудничестве с соответствующими органами», — заявила главный летчик Icelandair Линда Гуннарсдоттир.

