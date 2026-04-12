Пошутивший о бомбе в самолете футболист сорвал работу аэропорта Аргентины

Полиция Аргентины задержала футболиста за шутку о бомбе на борту самолета

Шутка о бомбе на борту самолета от защитника аргентинской футбольной команды «Химнасия де Хухуй» Эмилиано Эндрисси сорвала возможность игроков принять участие в матче второго дивизиона, а также на четыре часа заблокировала работу аэропорта имени Орасио Гусмана. Об этом сообщило издание Infobae .

Футболисты находились на борту самолета для вылета в Буэнос-Айрес, когда Эндрисси пошутил, что принес с собой бомбу. Вылет остановили, а поднявшиеся в салон полицейские заковали спортсмена в наручники и забрали с собой.

В аэропорт имени Орасио Гусмана прибыли службы по контролю за взрывчаткой для осмотра всей территории. Воздушная гавань прекратила работу почти на четыре часа. Отмена рейсов затронула почти 1200 пассажиров.

Авиаперевозчики и пресс-служба аэропорта заявили, что намерены подать иск к спортивному клубу для требования компенсации ущерба.

Президент «Химнасии де Хухуй» Вальтер Моралес принес извинения всем пострадавшим от шутки своего игрока и подчеркнул, что в ближайшее время с Эндрисси разорвут контракт.

В начале января охранники варшавского аэропорта имени Фредерика Шопена задержали пассажирку из Украины, написавшую помадой на лбу слово «бомба». В ходе допроса и осмотра личных вещей женщина объяснила, что просто пошутила, потому что заскучала перед вылетом в Цюрих.