В Ирландии высмеяли реакцию Зеленского на проект туннеля из России на Аляску

Журналист Боуз: Зеленскому не понравился проект туннеля из России на Аляску

Президенту Владимиру Зеленскому не нравится проект туннеля из России на Аляску, а также идеи выборов и мира. Об этом в соцсети Х заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Он высмеял негативную реакцию президента республики на проект тоннеля, о котором его спросил американский лидер Дональд Трамп.

«Зеленский не любит мир, выборы, аудиты, политическую оппозицию или свободу вероисповедания. Но это не делает их плохими идеями», — подчеркнул Боуз.

Ранее спецпредставитель российского президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев призвал реализовать проект туннеля между США и Россией. Он напомнил о советской идее моста мира «Кеннеди — Хрущев» и показал архивные документы.

По его мнению, туннель можно назвать «Путин — Трамп» и возвести его с помощью современных технологий компании Илона Маска Boring Company. Цена реализации проекта составит порядка восьми миллиардов долларов.