В Ирландии мужчина с топором повредил военный самолет США

Irish Examiner: В аэропорту Шаннон мужчина с топором повредил самолет ВВС США

В Ирландии мужчина пробрался в закрытую зону международного аэропорта Шаннон и повредил военный самолет США. Об этом сообщила газета The Irish Examiner .

Около полудня по московскому времени мужчину заметили рядом с транспортным самолетом C-130 Hercules Военно-воздушных сил США, который стоял на рулежной дорожке. Он забрался на крыло и повредил фюзеляж предметом, похожим на топор.

Сотрудники аэропорта и полицейские поднялись по передвижным лестницам и задержали его. Работу аэропорта временно приостановили.

Мужчину арестовали. Полицейские осмотрели территорию аэропорта и планируют выяснить, как посторонний попал в закрытую зону.

Ранее в том же аэропорту экстренно сел трансатлантический лайнер из-за сообщения об изнасиловании 16-летней девушки на борту.