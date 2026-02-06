Самолет экстренно сел в Ирландии после изнасилования подростка на борту

Трансатлантический лайнер экстренно посадили в ирландском аэропорту Шаннон из-за сообщения об изнасиловании 16-летней девушки на борту. Об этом со ссылкой на правоохранительные источники сообщило издание Irish Star .

В сексуальном насилии над пассажиркой во время рейса авиакомпании Aer Lingus из Ирландии в Бостон признался 58-летний фермер из графства Голуэй. Это произошло, когда они сидели рядом в салоне самолета.

Бортпроводники сообщили капитану о неподобающих действиях мужчины, после чего командир принял решение изменить курс. Самолет, следовавший в США, развернулся и совершил посадку в пункте вылета.

На земле подозреваемого задержали правоохранители. Они также опросили свидетелей и бабушку пострадавшей.

Помимо уголовного наказания, мужчине предстоит возместить убытки авиакомпании за экстренную посадку.

