Самолет экстренно сел в Ирландии после изнасилования подростка на борту
Трансатлантический лайнер экстренно посадили в ирландском аэропорту Шаннон из-за сообщения об изнасиловании 16-летней девушки на борту. Об этом со ссылкой на правоохранительные источники сообщило издание Irish Star.
В сексуальном насилии над пассажиркой во время рейса авиакомпании Aer Lingus из Ирландии в Бостон признался 58-летний фермер из графства Голуэй. Это произошло, когда они сидели рядом в салоне самолета.
Бортпроводники сообщили капитану о неподобающих действиях мужчины, после чего командир принял решение изменить курс. Самолет, следовавший в США, развернулся и совершил посадку в пункте вылета.
На земле подозреваемого задержали правоохранители. Они также опросили свидетелей и бабушку пострадавшей.
Помимо уголовного наказания, мужчине предстоит возместить убытки авиакомпании за экстренную посадку.
