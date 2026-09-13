В Иране заявили об ударе по гражданскому судну в Ормузском проливе

В Ормузском проливе после удара по гражданскому судну Ирана погиб человек

Один человек погиб, еще трое получили ранения после удара по иранскому торговому судну в районе Ормузского пролива. Об этом телерадиокомпании Irib сообщил глава округа Кешм Амир Теймури.

По его словам, ЧП произошло около 05:00 по местному времени в районе острова Хенгам и побережья Шиб-Дераз округа Кешм. Обстоятельства происшествия и состояние пострадавших уточняются.

Иранские власти ранее связывали подобные инциденты с действиями США, однако в отношении этого случая независимого подтверждения стороны, нанесшей удар, нет.

Ормузский пролив остается зоной повышенного риска для судоходства. По данным агентства Reuters, 10 сентября через него прошли только семь судов против среднего показателя в 15 за предыдущие 10 дней.

Ранее иранская сторона выдвинула США семь ключевых условий для открытия Ормузского пролива.